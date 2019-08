Waiblingen Wieder Verspätungen bei der S-Bahn

Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Stuttgart Hbf und Stuttgart-Vaihingen, kommt es aktuell erneut zu Verspätungen zwischen 10 und15 Minuten und vereinzelten Haltausfällen in beiden Richtungen bei den Linien S1, S2, S3, S13, S21 und S32 im S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn, teilte der VVS am Sonntagnachmittag mit (Stand 15 Uhr). "Prüfen Sie Ihre Reise bitte rechtzeitig vor Fahrtantritt und achten Sie auf die Durchsagen am Bahnsteig.", rät der VVS. Warnungen und Entwarnungen haben sich am Sonntag regelmäßig abgewechselt.

Über die Sommerferien modernisiert die Bahn das Schienennetz im Großraum Stuttgart in drei Bauphasen. Dazu kommen Bauarbeiten an der S-Bahn-Rampe beim Hauptbahnhof im Zusammenhang mit Stuttgart 21. In der zweiten Bauphase vom 11. bis 26. August ergeben sich dadurch folgende Fahrplanänderungen bei der S-Bahn:

An den Wochenenden wird zusätzlich die Rampe in den S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof im Rahmen der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 gesperrt. Daraus ergeben sich diese Änderungen:



Die S2 nach Schorndorf fährt in zwei Abschnitten. Einmal von Filderstadt zum Hauptbahnhof (tief), einmal vom Hauptbahnhof (oben) nach Schorndorf.