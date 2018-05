Unsere Reporter sind vor Ort. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisert.

Video: Sebastian Striebich

11.52 Uhr

Video: Jutta Pöschko-Kopp berichtet live vom Einsatzort im Eisental.

11.50 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, dauern die Löscharbeiten immer noch an. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waiblingen, Weinstadt und Fellbach sind mit zwölf Fahrzeugen und mehr als hundert Einsatzkräften vor Ort. Sie sind dazu übergegangen, die brennende Halle konrolliert abbrennen zu lassen. Die Priorität liegt nun darauf, die angrenzenden Gebäude zu schützen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Neben der Feuerwehr sind auch der Rettungsdienst mit zehn Fahrzeugen und knapp 30 Mann vor Ort.

Das Gewerbegebiet ist weiterhin großräumig abgesperrt. Es befinden sich zahlreiche Polizeibesatzungen im Einsatz. Zudem ist ein Polizeihubschrauber in der Luft. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Luftmessungen mit Spezialgerät durch die Feuerwehr Backnang durchgeführt. Es wird weiterhin gebeten, die Türen und Fenster großräumig geschlossen zu halten.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der Halle aus. Zu diesem Zeitpunkt waren drei bis vier Personen in der Halle beschäftigt. Nach aktuellen Erkentnissen wurde aber niemand verletzt. In der Halle wurden hauptsächlich Kunststoffabfälle, Altbatterien und ausgediente Spraydosen gelagert.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

11.13 Uhr

Der Warnbereich wird auf das Stadtgebiet der Stadt Stuttgart erweitert. Ebenso betroffen ist Fellbach. Nochmals: Die Bürger werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

11.04 Uhr

10.56 Uhr

Weitere Informationen zum Brand im Interview mit Norbert Eidher, dem stellvertretenden Revierleiter aus Waiblingen.

Video: Sebastian Striebich, Interview: Jutta Pöschko-Kopp

10.53 Uhr

10.37 Uhr

10.28 Uhr

Die Polizei hat weitere Inforamtionen zum Brand herausgegeben. Der Brand sei gegen 9.30 Uhr in der Gewerbehalle ausgebrochen. Die Halle ist mittlerweile eingestürzt. Das Gewerbegebiet ist noch immer großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauern an.

Über Verletzte, Brandursache oder Schaden liegen noch keine Informationen vor.

10.26 Uhr

Video: Jutta-Pöschko-Kopp

10.25 Uhr

Lüftungs- und Klimaanlagen sollten laut des Notfallinformationsdienstes NINA ebenfalls ausgeschaltet werden.

10.21 Uhr

10.19 Uhr

Leser berichten, dass man die Rauchwolke bis nach Stuttgart beziehungsweise Schorndorf sieht.

10.09 Uhr

10.08 Uhr

Die Rauchwolke über dem Gebäude.

10.03 Uhr

10.00 Uhr

Es brennt eine Halle des Entsorgungsunternehmens Alba. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Laut unseres Reporters vor Ort brennt die Halle derzeit lichterloh. Angrenzende Bäume und auch in dem Bereich geparkte Autos haben bereits Feuer gefangen. Regelmäßig kommt es zu "explosionsartigen Schlägen". Teile fliegen durch die Gegend.

9.39 Uhr

Von der Straße aus ist die Rauchsäule deutlich zu sehen.