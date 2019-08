Waiblingen Immer mehr junge Leute imkern

Imkern liegt im Trend

Imkern kommt in Mode, nicht zuletzt bei jungen Leuten. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Imker deutschlandweit von 80 000 auf 120 000 erhöht, sagt Michael Käfer, der Pressewart der Imker aus Waiblingen und Umgebung. Um 50 Prozent also, eine noch höhere Steigerungsrate verzeichnet der Bezirksimkerverein Waiblingen mit nunmehr 170 Mitgliedern. Und während Urban Gardening – also Gärtnern in der Stadt – längst in aller Munde ist, entwickelt sich in Großstädten wie Berlin und München Urban Beekeeping – also Bienenhaltung in der Stadt - schon zum nächsten Trend. Manche sagen auch: zum Ärgernis. Bienenstöcke auf dem Balkon missfallen manchem Nachbarn, und kritisch wird’s erst recht, wenn ein Volk zu schwärmen beginnt. Nach Meinung von Michael Käfer ist die Bienenhaltung in der Stadt eine Frage des rechten Maßes. Nahrung könnten Remsis Kolleginnen an Stadtbäumen wie Linden, Robinien und Kastanien finden. Dennoch eigne sich der ländliche Raum auf alle Fälle besser.

Während die Zahl der Imker wieder steigt, ist die der Bienenvölker weiter am Sinken. Geimkert wird offenbar weniger zum Broterwerb, sondern als Hobby - und dann eben in kleinerem Umfang. Allen Interessierten empfiehlt Jens Matthis, sich einem Verein anzuschließen und einen Kurs zu belegen. Und sie sollten mit mindestens zwei Völkern anfangen. „Mit nur einem Volk kann man nicht imkern.“