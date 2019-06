Waiblingen Kellerbrand in Hohenacker

Gegen 23 Uhr am Samstagabend ( 15.06. ) kam es in Hohenacker in einem Wohnhaus zu einem Kellerbrand. Vermutlich fing eine defekte Wärmepumpe im Heizungsraum Feuer. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die mit 45 Personen und sieben Fahrzeugen herbeigerufene Feuerwehr aus Waiblingen, Hohenacker, Neustadt und Remseck brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Zu Schaden kam nach ersten Erkenntnissen niemand.