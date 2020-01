Waiblingen Kernener kämpft vor Gericht um seinen Führerschein

Mit seinem Auto war der Angeklagte Anfang August in Fellbach in den Kreisverkehr auf der Bühlstraße gefahren. Er übersah die Rollerfahrerin, die Vorfahrt hatte, und stieß mit ihr zusammen. Sie stürzte – so steht es in der Anklageschrift – mit einem Salto von ihrem Fahrzeug und erlitt dabei einen Mittelfußbruch und einen zertrümmerten Zeh.

Nach dem Unfall erhielt der gebürtige Syrer, der vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen war, einen Strafbefehl. Zwei Monate lang solle er seinen Führerschein abgeben und ein Bußgeld von 900 Euro zahlen. Er legte Einspruch ein – zwei Monate ohne Führerschein, das gehe nicht.