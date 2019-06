Waiblingen Konzerte, Tanz und Umzüge zum Altstadtfest

Beim Staufer-Spektakel gibt es zwei Mittelalterumzüge auf der Brühlwiese: Sie beginnen am Samstag und Sonntag (29./30.06.) jeweils um 12 Uhr. Start ist an der Unterführung beim Hallenbad in Waiblingen – Ziel ist die Bühne. Dort werden die Teilnehmer mit großem Brimborium vorgestellt, als Letztes kommt dann eine Musikgruppe, die das Bühnenprogramm eröffnet.

Ferner treten Tänzer des Contemp Dance Centers auf der Bühne im Zehnthof beim Hochwartturm 1 auf, und zwar am Samstag von 17 Uhr an und am Sonntag von 15 Uhr an. Geboten sind Tanz-Auftritte von Kleinkindern bis Erwachsenen (Ballett, Hip Hop, Modern Jazz, Charleston).

Auch im Gartenschau-Jahr dürfen sich die Altstadtfestbesucher auf „Waiblingen rockt!“ mit Talenten und Nachwuchsmusikern aus den Waiblinger Schulen und aus der Region freuen. Die Zuschauer erwartet eine spannende Mischung von eigenen Songs und Coverversionen auf der “Kultbühne“ am Rathausplatz (15 bis 17 Uhr) und im Dekanatskeller (ab 19 Uhr). Mit dabei sind die Bands „Rebell Yell“ (Friedensschule Neustadt), „The Floyds“ (Salier-Realschule), „Running Stars“ (Gemeinschaftsschule Korb), „No Time” (Jugendzentrum Villa Roller), „Firetruck“, „The Rolacas“ und „400 Grad Fieber“.