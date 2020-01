Waiblingen Loginn by Achat: Nachfolger für Hotel Koch gefunden

Die Achat-Gruppe – der Name ist dem gleichnamigen Edelstein entlehnt und wird also deutsch ausgesprochen – umfasst 35 Hotels in den verschiedenen Segmenten Premium, Plaza, Comfort und Loginn. Die Letztere der vier Marken befindet sich noch im Aufbau. Bisher existiert ein Achat Loginn in Leipzig. Die Preise für die Superiorzimmer mit Regendusche, Boxspringbett, Smart-TV und mobilem „Licht-Cube“ schwanken dort derzeit zwischen 56 und 105 Euro pro Nacht. Preislich gehört die Marke laut dem Unternehmen ins Segment „Premium Budget“ – frei übersetzt: vom Günstigen das Beste. Der offizielle Name des Hauses am traditionsreichen Standort Bahnhofstraße lautet „Loginn by Achat Stuttgart/Waiblingen“. Zwei Achat-Häuser der Kategorie Comfort bestehen in Stuttgart-Zuffenhausen und beim Flughafen in Leinfelden-Echterdingen.

Zielgruppe sind Geschäftsreisende von Stihl, Bosch, Daimler und Co.