Waiblingen Motorradfahrer fühlt sich von Polizei gefährdet

Waiblingen. Ein und dieselbe Geschichte klingt zuweilen komplett anders – je nachdem, wer sie erzählt. Fakt ist: Ein 52-jähriger Motorradfahrer muss für zwei Monate seinen Führerschein abgeben und fast 1000 Euro Strafe zahlen. Er zog im Überholverbot viel zu schnell an einem Auto vorbei, von dessen Fahrer er sich genötigt fühlte. Was der Motorradfahrer nicht wusste: In dem Wagen saßen Polizisten.