Waiblingen Obstbauern in der Apfelkrise

„Wenigstens bekommt man keine Rückenschmerzen vom Auflesen“, witzelt Günter Dieterle angesichts der kargen Ausbeute. Zehn kleine Kisten Äpfel hat er in einem Eck seines Kühlraums auf dem Schmidener Feld stehen. Das klingt nach gar nicht so wenig. Aber: In normalen Jahren steht die Kammer bis oben voll, der Keller der Scheune noch dazu.

Den Verkauf am Stand musste der Waiblinger auf ein Minimalmaß zurückfahren. Noch nie warfen die 50 Ar Anbaufläche so wenig ab. Nur bei den Sorten Pivona und Gala hat er überhaupt eine nennenswerte Ernte, Braeburn dagegen war ein Totalausfall.

So etwas gab es noch nie

Das Problem aus Sicht des 58-Jährigen war nicht nur der späte Frost – „das kommt öfter mal vor“. Doch die Vegetation war damals schon unerhört weit, ein warmer März sorgte für frühe Blüten und sogar schon für kleine Früchte. „Die Aprikosen waren schon so groß“, sagt der Nebenerwerbs-Obstbauer und formt ein O mit den Fingern. Zwischen dem 18. und 21. April ist alles erfroren.

Die Erntearbeit fällt weg, zu tun gibt’s dennoch genug. Schon im September schnitt Günter Dieterle die Bäume zurück. „Die schießen sonst in den Himmel, ohne Früchte geht die ganze Energie ins Wachstum.“ In der Folge haben sich wieder vereinzelte rosa Blüten entwickelt. Alles ist anders als gewohnt im Jahr 2017. Die Ältesten im Obst- und Gartenbauverein, mit denen er gesprochen hat, bestätigen einhellig, so etwas noch nie erlebt zu haben.

Später Frost, als viele Bäume schon in voller Blüte standen

Dasselbe hört Helmut Läpple, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, von seinen Senioren. Er selbst hatte vergangenes Jahr noch viereinhalb Tonnen abgeliefert, dieses Jahr hingegen gab’s nichts zu verkaufen. Selbst die spät blühende Sorte Bittenfelder gab nichts her.

Der große Wildkirschenbaum beim Vereinsgelände trug zwar viele Früchte – „die waren aber kaum größer als der Kern“. Und das meiste holten sich die Vögel. „Für die ist das Angebot auch knapp.“ Auf Kirschen aus dem Lehrgarten muss der Verein komplett verzichten, statt 1100 Kilo Äpfel wie 2016 konnten sie nur einzelne Exemplare von den Bäumen holen.

Starke Ertragsverluste durch Frost

Die Spalierbirnen in Läpples Garten schienen erst gut zu gedeihen, wurden jedoch schnell schwarz. Mehr Glück hatte sein Kollege Günter Brandes. Der Vorsitzende des OGV Waiblingen freut sich über 20 Birnen von einem Balkonbäumchen – die wettergeschützte Lage machte offenbar den Unterschied. Ansonsten: Ob im Bärentäle oder im Kostesol – überall das gleiche Bild.

„Regionale Unterschiede sind nur in einem unerheblichen Maße festzustellen“, sagt Obstbauberater Adrian Klose aus dem Landwirtschaftsamt auf Bezug aufs Kreisgebiet. Historisch scheint ihm die Fehlernte eher nicht: „Statistisch kommt es einmal je Jahrzehnt zu vergleichbaren Frostereignissen.

Das Besondere 2017 war, dass alle Anbaugebiete gleichermaßen betroffen sind. Außerdem befanden sich viele verschiedene Obstkulturen, wegen der zuvor warmen Witterung, zur gleichen Zeit in der Vollblüte.“ Doch auch in den Jahren 2001 und 1991 hätten Erwerbsobstbauern und Stücklesbesitzer starke Ertragsverluste durch Frost erlitten.