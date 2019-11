Waiblingen Polizei sucht mit Spürhunden nach vermisster Frau

Inzwischen hat sich auch die Kriminalpolizei (Kripo) an der Suche nach der Frau beteiligt. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Am Montagmittag hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild der vermissten Frau herausgegeben. Laut Pressemitteilung wurde die demenzkranke Frau zuletzt am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Stauferstraße gesehen. Seitdem ist sie vermutlich orientierungslos unterwegs und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Personenbeschreibung

Die gesuchte Frau ist laut Polizei circa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und hat offenes, schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie vermutlich mit schwarzen Turnschuhen, einem dunklen Mantel und einer schwarzen Hose. Wer die Vermisste seit Sonntag gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, sollte sich dringend bei der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/9500 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.