Waiblingen Postkundin verärgert über weniger Parkplätze

„Das war immer schon ein Hauen und Stechen um die Parkplätze, viele Leute haben für die Zeit, in der sie ihr Postfach leeren (wenige Minuten) auf der Straße im Halteverbot geparkt, weil die öffentlichen Parkplätze am Bahndamm auch immer voll sind“, schreibt die Leserin in einer E-Mail an die Redaktion.

Doch nun werde es noch enger, weil die Parkplätze vor der Filiale für die Kunden gestrichen worden seien. Sie seien umgewandelt worden in Parkplätze für Mitarbeiter der Kreisbaugesellschaft.