Waiblingen/Schorndorf.

Die Bahn hat am Sonntagnachmittag (30.06.) zwischen Waiblingen und Schorndorf einen Busnotverkehr eingerichet. Grund ist, dass es wegen einer Stellwerkstörung zwischen Waiblingen und Schorndorf bei der S-Bahn der Linie S2 zu Verspätungen und Teilausfällen kommt, wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt. Der Bus hält an allen Orten, an welchen sonst auch die S-Bahn hält. Die Techniker seien vor Ort, um das Stellwerk wieder zum reparieren.