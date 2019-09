Waiblingen S-Bahn-Verkehr aus dem Takt

Waiblingen/Stuttgart.

Eine Stellwerksstörung nach der anderen. Die S-Bahnen waren am Sonntag Vormittag aus dem Takt. Nachdem bereits am Morgen das Stellwerk in Bad Cannstatt gestreikt hatte, gab das Stellwerk in Waiblingen seinen Geist aus. Die Störung im Stellwerk Waiblingen konnte behoben werden (Stand 11 Uhr). Die S-Bahnen der Linie S2 und S3 können im Bereich Waiblingen wieder normal verkehren. Aufgrund der Aneinanderreihung mehrerer Stellwerksstörungen am Sonntagmorgen kommt es noch in der Folge zu Verspätungen und vereinzelten Teilausfällen bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3, bis dass der S-Bahnverkehr wieder eingetaktet ist, teilte der VVS mit: