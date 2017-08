Waiblingen Sparkassenchefin will Ruhe reinbringen

Waiblingen. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer großen Kreissparkasse in Baden-Württemberg und kommt aus Mecklenburg. Die Menschen von der Ostseeküste und die Schwaben seien gar nicht so verschieden, sagt Ines Dietze. „Beide sind sparsam, die Schwaben vielleicht noch etwas mehr.“ Den unrühmlichen Abgang ihres Vorgängers Bernd Fickler kommentiert sie nicht. Es gelte nun mit einem dreiköpfigen Vorstandsteam zusammen mit Lothar Kümmerle und Ralph Walter in die Sparkasse wieder „Ruhe reinzubringen“.