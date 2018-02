Waiblingen Stihl beteiligt sich an Startup Freiraum

Waiblingen.

Stihl beteiligt sich mit einer Minderheitsbeteiligung an der Freiraum GmbH aus Stuttgart. Das Startup hat die Kommunikations- und Organisationsplattform MemoMeister entwickelt, die insbesondere Handwerksbetrieben hilft, den Umgang mit der täglichen Flut an betrieblichen Informationen zu meistern. Dr. Bertram Kandziora, Stihl Vorstandsvorsitzender, erklärt: „Wir sehen in der Digitalisierung großes Potential, mit smarten Produkten und Geschäftsmodellen unseren Kunden - zu denen auch viele Handwerker, Garten- und Landschaftsbauer gehören - die Arbeit noch mehr zu erleichtern. Die Beteiligung an der Freiraum GmbH mit ihrer Softwarelösung MemoMeister ist für uns ein wichtiger Schritt, unsere digitalen Services weiter auszubauen."