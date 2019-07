Waiblingen Stihl investiert mehr als 25 Millionen Euro

Neues Logistikgebäude

Die Vorbereitungen für den Neubau haben bereits begonnen. Das neue Logistikgebäude wird auf dem ehemaligen Gelände der Firma ABC an der Gewerbestraße entstehen. Das bestehende Logistikzentrum, von dem Stihl-Fachhandelspartner in Deutschland beliefert werden, wird weiter ausgebaut. Seit der letzten Erweiterung der Logistik der Stihl-Vertriebszentrale im Jahr 2009 ist der Umsatz um 60 Prozent gestiegen. Die Inbetriebnahme des neuen Logistikgebäudes ist für Ende 2020 geplant. Es ist die erste Baustufe des langfristigen Standortentwicklungsprojekts mit einer Gesamtlaufzeit von sechs Jahren.

Die Stihl-Vertriebszentrale in Dieburg beliefert den deutschen Markt und feiert im Jahr 2019 das 50-jährige Bestehen. Gemessen am Umsatz ist die deutsche Vertriebsgesellschaft die größte in Europa. Stihl Dieburg erzielte 2018 einen Umsatz von über 370 Millionen Euro.

Neue Beschäftigte werden gesucht

Stihl ist in Deutschland Marktführer bei Benzin-Motorsägen, Benzin-Motorsensen und Benzin-Trennschleifern für die Bauindustrie. Der Verkauf der Produkte über den servicegebenden Fachhandel ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Am Standort in Dieburg ist auch das Trainingszentrum für Fachhändler. Dort werden die Mitarbeiter der Fachhändler ausgebildet, damit sie den Kunden qualifizierte Beratung und Service anbieten können. Mit Produkten wie der Stihl MS 500i, die weltweit erste Benzin-Motorsäge mit elektronischer Einspritzung, einem umfangreichen Akku-Sortiment, Mährobotern und digitalen Produkten setzt Stihl den Wachstumskurs fort.

„Die Stihl-Vertriebszentrale sucht dafür qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet interessante Entwicklungsperspektiven“, heißt es in einer Pressemitteilung.