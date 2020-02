Waiblingen Unverpacktladen sucht Räume

Waiblingen.

Die Idee hat in Waiblingen eingeschlagen, der Plan steht fest: Martina Mohr (56) möchte in der Waiblinger Innenstadt einen Unverpacktladen eröffnen. Anfang Dezember hatte die Waiblinger Kreiszeitung berichtet, dass die Neu-Unternehmerin in den kleinen Laden an der Passage zwischen der früheren Bäckerei Lang und dem ehemaligen Messerschmied Eisele einziehen will und derzeit an ihrem Business-Plan arbeitete. Inzwischen ist der Business-Plan abgeschlossen, doch ansonsten hat sich an Martina Mohrs Unverpackt-Projekt einiges verändert.