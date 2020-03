Waiblingen Wäscherei Osswald: Zwangspause nach Brand zu Ende

Ein Jogger hörte den Brandalarm

Wenn Wolfgang und Nermina Bidlingmeyer von dem Brand in ihrer Wäscherei und der Zeit danach erzählen, ist ihnen der Stress immer noch anzumerken. „Wir wussten an dem Abend zuerst nicht, wer noch im Gebäude war“, erzählt der 57-Jährige. Ihre 20-jährige Tochter, die mit ihnen in der Wohnung über der Wäscherei lebt, hatte Spätschicht als Bodenstewardess auf dem Flughafen. Dann gab es noch ihren Mieter, der in einem Büro im Gebäude arbeitet, just an diesem Abend aber früher nach Hause gegangen war. Wäre er da gewesen, hätte er die Rauchmeldeanlage gehört, die den Alarm zuverlässig meldete. So aber konnte sich der Schwelbrand ausbreiten, bis ein Jogger den schrillen Ton wahrnahm, der aus dem Gebäude drang.

„Es war stockdunkel“, erzählt Wolfgang Bidlingmeyer. Der Jogger sei aufgrund des Alarms zu der Wäscherei gelaufen und habe nachgesehen, was dort vor sich ging. Er sah den Rauch, der aus den Kippfenstern drang, hielt an der Straße ein Auto an und bat den Fahrer, mit seinem Handy die Feuerwehr zu alarmieren. Diese, sagt Bidlingmeyer, sei glücklicherweise schnell da gewesen und habe die Halle geöffnet. Offene Flammen seien den Einsatzkräften nicht entgegengeschlagen. Stattdessen stießen sie auf kokelnde Wäschestapel in Containern, die die Feuerwehrleute beherzt aus der Halle und auf den Hof schafften. Heilfroh ist Wolfgang Bidlingmeyer, dass draußen gelöscht werden konnte. „Das ist optimal gelaufen“, sagt er. „So hatten wir keinen Wasserschaden.“