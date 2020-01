Waiblingen Wann kommt die Stadtbahn nach Ludwigsburg?

Waiblingen.

Stell’ dir vor, du steigst am Postplatz in Waiblingen in die Stadtbahn ein und fährst, ohne umzusteigen und ohne Stau, nach Ludwigsburg zum Blühenden Barock – oder sogar weiter nach Markgröningen. Vielleicht zum Schäferlauf. Was sich nach Zukunftsmusik oder bloßer Spinnerei anhören mag, ist so abwegig nicht. Für die Stadtbahn-Verbindung zwischen Ludwigsburg und Waiblingen liegt schon seit Jahren eine Machbarkeitsstudie vor, eine mögliche Trasse wurde untersucht. Wirtschaftlich stellt sich der Bau dummerweise nicht dar. Doch das könnte sich ändern, wenn eines Tages im Kreis Ludwigsburg eine Stadtbahn verkehrt.