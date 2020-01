Waiblingen Was passiert mit dem Bellini?

Aus der ehemaligen Trattoria wird eine Eisdiele

Vergeblich hat der Inhaber versucht, jemanden zu finden, der in der Langen Straße 62 wieder ein Restaurant betreibt – aber vergeblich. Während des Frühjahrs soll umgebaut werden, damit im April oder Mai die Nachfolger starten können: Aus der ehemaligen Trattoria wird eine Eisdiele. Die Neuen, so versichert Pietro Sapia, dem das Haus gehört, seien zwei Profis, die viel Erfahrung mitbringen und schon zwei Eisdielen haben - nicht in Waiblingen.

So sehr sich Pietro Sapia verständlicherweise auf die Auszeit freut, verleugnet er nicht: „Das Aufhören fällt schwer.“ Das Bellini war nicht nur ein Teil von ihm, auch für Waiblingen als Stadt gehe damit „ein Stück Kultur“ verloren. Wie zum Beweis für seine Worte halten während des Gesprächs mit dem Reporter quasi im Minutentakt Passanten an, erkundigen sich, wenden noch einmal ihre Italienisch-Kenntnisse an und äußern ihr Bedauern: „Das Bellini wird fehlen.“