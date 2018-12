Waiblingen Wieder brennen Holzstapel

Der oder die Feuerteufel haben in der Nacht auf Samstag auch in Stuttgart zugeschlagen. Auf der Wangener Höhe ist ein Holzstapel in Brand gesetzt worden. Dabei ist ein Sachschaden von rund 300 Euro entstanden. Gegen 23.55 Uhr meldete eine Anwohnerin Feuerschein. Bei der sofortigen Überprüfung wurde ein brennender Holzstapel auf einem Flurstück im Gewann Burg festgestellt. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Hedelfingen und Wangen konnten den Brand rasch löschen. Die Fahndung nach möglichen Brandstiftern, die aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, verlief negativ.