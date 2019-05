Waiblingen Wohnungsmarkt: Vermieter sitzen am längeren Hebel

In dem Punkt sind Roswitha Stahl und Martin Zerrer sich einig: Der Wohnungsmarkt regelt sich derzeit nicht selbst. Es gibt eine Schieflage. „Die Vermieter haben die Oberhand und sitzen am längeren Hebel“, sagt Stahl, die Vorsitzende des Waiblinger Mietervereins. Zerrer, Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins und damit eigentlich Vertreter der Gegenseite, stimmt ihr zu. Auch er sieht das als Problem an. Wenn er Beispiele hört, wie die eingangs genannte Wohnungsanzeige (47 Quadratmeter, Dachgeschoss, 1000 Euro Kaltmiete), wird er sauer: „So was geht doch nicht. Solche Leute rücken alle Vermieter in ein schlechtes Licht.“ Leider komme so etwas aber vor und angesichts der Notlage auf dem Wohnungsmarkt fänden sich auch immer Interessenten. Ihm seien außerdem Fälle bekannt, in denen Vermieter nur einen Teil der Miete im Vertrag festhielten und den Rest bar auf die Hand am Finanzamt vorbei kassierten.

Mieter haben oft keine Wahl – Vermieter diktieren Bedingungen

„Mieter haben oft keine Wahl, der Vermieter kann aus mehreren Hundert Bewerbern aussuchen“, konstatiert Zerrer. Von solch unseriösen Angeboten distanziert sein Verein sich, ebenso wie von großen Immobilienfirmen, wie beispielsweise der umstrittenen Vonovia. Das Unternehmen gilt als Deutschlands größter Vermieter und steht in der Kritik, vor allem auf Gewinnoptimierung aus zu sein und sich kaum um die Belange der Mieter zu kümmern. „Das ist nicht unsere Klientel, unsere Mitglieder sind die ganz normalen Häusles- oder Wohnungsbesitzer“, erklärt Zerrer.