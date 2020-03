Waiblingen Zwischen Schrottplatz und Wunderland

Als Wolfgang Resch jung war und der Schrottplatz neu, war der Schrottpreis gut – die Familie konnte gut davon leben. Heute lebt Resch vom Verkauf der Autoteile. Seit er vor neun Jahren einen Schlaganfall hatte, ist er gehandicapt, für die schwere Arbeit hat er einen Mitarbeiter eingestellt. Die Autos lässt er abholen, auf dem Platz werden sie ausgeschlachtet. Hinterher lässt er die ausgeschlachteten Autos für viel Geld verschrotten. 11 000 Euro habe er dafür in letzten Monaten bezahlt.

Im vorderen Teil der Halle werden die Schrottautos auf einer Hebebühne trockengelegt. Benzin, Öl, Brems- und Kühlerflüssigkeit: Vor dem Ausschlachten muss alles raus. Nicht immer hat die Familie nur vom Verkauf der ausgebauten Autoteile gelebt. Seine Frau hatte einen Handel mit Neuteilen, doch 2011 verstarb sie. Jetzt steht Sohn Wolfgang in den Startlöchern: in Kürze will der Kfz-Mechaniker mit ins Geschäft einsteigen und wie seine Mutter Neuteile verkaufen.

In der Halle steht gleich neben der Hebebühne ein selbstgebauter Taubenschlag für die Vögel, die Resch am Vortag gekauft hat. Daneben entsteht ein weiterer Brunnen – mit einer Pumpe, damit das Wasser plätschert. Zum Brunnen hat er schon Frühblüher gepflanzt: „Was meinen Sie, wie schön es im Frühling ist, wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen?“

Ein Schaffer und ein Träumer

Er ist ein Schaffer, ein Naturliebhaber und ein bisschen auch ein Träumer. Letzteres zeigt sich vor allem in seinem Wohnhaus am Rande des Platzes, das er wie alles andere selbst gebaut hat. Wer durch die Tür tritt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Es ist Mitte März, doch in der Küche steht ein echter, mit Lametta geschmückter Christbaum, der scheinbar keine einzige Nadel verloren hat. Im Wohnzimmer an den Wänden hängen Geweihe und ausgestopfte Tiere, die Resch von seinem Großvater aus dem Erzgebirge geerbt hat. Zwischen Puppen, Uhren, Nussknackern, Ölbildern und vielen Pflanzen lebt er mit seiner Lebensgefährtin in seinem Holzhaus.

1957 kam Wolfgang Resch mit seinen Eltern von Chemnitz nach Stetten. Der Vater arbeitete bei der Diakonie, die Mutter fand Arbeit bei Sony. Die Liebe zu den Pflanzen und zur Natur hat er indes von seinem Opa geerbt: „Der hatte einen großen Garten und hat mir viel gezeigt.“

„Für mich ist das mein Leben“

Die Liebe zur Natur, der Spaß am Dekorieren und das Fachwissen als Maschinenschlosser: All das zeigt sich nun auf dem Platz an der Eisentalstraße. „Es ist schon ein Schrottplatz“, sagt der 72-Jährige, „aber ein bisschen schöner gemacht und aufgeräumt.“ Genau so habe er sich seinen Schrottplatz immer vorgestellt. Schon als Kind versorgte er Tauben und Hasen und träumte davon, noch viel mehr Tiere um sich zu haben. Folglich hoppelten Hasen auch später durch den Stall, und durchs Eisental flog der Pfau des Schrotthändlers und schlug seine Räder. Der Schrottplatz, die Pflanzen, die Tiere: „Für mich ist das mein Leben.“