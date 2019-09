Wegen Fluoriden im Boden 310 000 Euro Mehrkosten für Sozialwohungen in Winnenden

Die zu entsorgende Erde stammt eigentlich von zwei Baustellen

An der Forchenwaldstraße, Ecke Buchenhain im Schelmenholz, darf die Stadtbau auf dem Grundstück der katholischen Kirchengemeinde Sozialwohnungen bauen und zahlt an die Kirche nur Erbpacht. Der Gemeinderat hat sich für einen Entwurf mit 17 Wohnungen in vier Häusern entschieden, die bisher 4,2 Millionen Euro kosten sollten, so die Schätzung.

„Hat man den hohen Fluoridgehalt nicht schon festgestellt, als die katholische Kirche dort ihr Gemeindehaus gebaut hat?“, fragte SPD-Stadtrat Uwe Voral. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth riet ihm, doch mal hinzufahren. „Das damals Ausgebuddelte ist vor Ort deponiert worden.“ Will heißen: Die 3000 Kubikmeter zu entsorgende Erde stammt eigentlich von zwei Baustellen.

Doch der Vertrag, den die Stadt mit der Kirchengemeinde über die Erbpacht geschlossen hat, kann die Bauherrin nicht vor den Kosten schützen. Darin heißt es, das Grundstück ist frei von Altlasten. Ein erhöhter Fluorid-Wert ist keine Altlast im klassischen Sinn. „Es ist in der Natur ein natürlich vorkommendes Salz“, betonte Klaus Hägele. „Gerade in der hier anstehenden Gesteinsart Gipskeuper ist das Auftreten nicht ungewöhnlich.“ Uwe Voral dazu seufzend: „Und es hat bisher dort niemanden gefährdet.“

Die Mehrkosten, findet OB Holzwarth, „tun uns bitter weh – aber sie hätten jeden anderen Bauherren auch getroffen.“ Mit früheren Detailproben hätte die Stadt nur Zeit sparen können.