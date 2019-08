Wegen Mottenfund Hegnacher Mühle ruft Mehl zurück

Eine gewisse Population an Motten lasse sich in einem traditionell arbeitenden Kleinbetrieb, besonders während der heißen Sommerzeit, niemals vollständig unterbinden, schließlich handelt es sich um ein Naturprodukt. Selbst bei der Begasung kann es sein, dass in toten Winkeln der Anlage, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt, einige Motten überleben. Der Grat zwischen Lebensmittelreinheit und Verbraucherschutz auf der einen Seite sowie regionaler Produktion im Kleinbetrieb statt im undurchsichtigen, anonymen Konzern auf der anderen – er ist schmal.

Wegen der Mäuse steht Stietz immer wieder in Kontakt mit dem Kammerjäger. Zuletzt hatte die bewährte Ködermethode nicht mehr so gut funktioniert wie in den Jahren zuvor. Dass ein historisches Mühlengebäude am Fluss vollständig mäusefrei sein könnte – eine naive Vorstellung. Das bestätigt auch das Landratsamt: „Ein gewisser Schädlingsbefall in Mühlenbetrieben ist – sofern kein Massenbefall festgestellt wird – leider normal und zu tolerieren.“ Hinzu komme, dass die Hegnacher Mühle ein Gebäude mit alter Bausubstanz und älteren Maschinen ist, was die Schädlingsbekämpfung erschwere und eine Tötung aller Schädlinge unmöglich mache.

Mühle und Mühlenladen noch am Dienstag geschlossen

Die Nachricht, dass in der Hegnacher Mühle etwas nicht stimmt, hat in der Kundschaft die Runde gemacht. „Aufgrund eines technischen Problems und der daraus resultierenden Wartungsarbeiten“ seien momentan keine Bestell- und Liefervorgänge möglich, heißt es auf der Internetseite. Der Mühlenladen ist Donnerstag geschlossen und bleibt es wohl noch bis Dienstag. Einen Hinweis auf die Hegnacher Mühle lasen auch Kunden der Bäckerei Maurer.

Bei der Beurteilung, ob ein Massenbefall oder ein erhöhter Befall mit Schädlingen vorliegt, haben die Experten des Landratsamts einen Ermessensspielraum. Einen gesetzlichen Schwellenwert gibt es nicht. Und auch die Schwelle, von der an ein Konsument Ekel empfindet, ist nicht eindeutig. Viele sehen eine gewisse Belastung als unvermeidlich, andere sind sensibler.