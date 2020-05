Weinstadt-Beutelsbach Beutelsbacher Fruchtsäfte: Wie Corona die Fruchtsaft-Industrie ändert

Über die Änderungen bei den Vorschriften informieren sich die Maier-Brüder nicht direkt bei den Behörden, sondern über den Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie und den Verband der baden-württembergischen Fruchtsaftindustrie. Der Staat, sagt Thomas Maier, sei derzeit wegen der Corona-Krise überlastet. Als infrastrukturkritischer Betrieb war es bei den Beutelsbacher Fruchtsäften von Beginn der Krise an möglich, dass Alleinerziehende unter den Beschäftigten einen Anspruch auf Notfallbetreuung wahrnehmen konnten.

Hart getroffen hat es laut Thomas Maier in der Branche die freiberuflichen Promoter, die mit Probierständen in Geschäften ihren Lebensunterhalt verdienen. Selbst wenn die Zeiten wieder besser werden, geht Thomas Maier davon aus, dass viele Kunden noch länger Hemmungen haben werden, an einem Probierstand etwas zu trinken. Jene paar Promoter, die bei den Beutelsbacher Fruchtsäften fest angestellt sind, wurden von den Maier-Brüdern nach eigenen Angaben an anderen Stellen in der Firma eingesetzt. Alle freiberuflichen Promoter indes haben nun kein Einkommen mehr. Hier bleibt dann nur noch die Hilfe durch den Staat.

Wenn es um die zusätzlichen Kosten geht, die durch Corona verursacht wurden, beziffert Thomas Maier diese für die Beutelsbacher Fruchtsäfte auf einen bislang hohen fünfstelligen Betrag, der bald sechsstellig werden könnte. Allein 10 000 Euro habe das Unternehmen bislang für Masken ausgegeben. „Wir haben nicht so günstig einkaufen können.“ Thomas Maier weiß aber auch, dass es seiner Branche verhältnismäßig gut geht, im Vergleich etwa zu den Brauereien, die ums Überleben kämpfen. Schließlich ist bei den Fruchtsäften nach Angaben des Geschäftsführers der Umsatz nicht eingebrochen. Grund dafür sei, dass man beim Umsatz kaum von Festen oder der Gastronomie abhängig sei. „Wir haben sogar Zuwachs.“ Thomas Maier begründet es damit, dass viele Leute nun verstärkt zu Hause sind und sich dort gesund ernähren wollten, um in Zeiten der Pandemie die Abwehrkräfte des Körpers zu stärken. Dies sehe er auch daran, wie gut derzeit das Geschäft mit Vitamin-C-haltigen Säften laufe. Oder mit Ingwer-, Grapefruit-, Zitrone-, Sanddorn- und Acerola-Säften.

Wie läuft das Auslandsgeschäft?

Was den Export ins Ausland angeht, hat die Firma der Maier-Brüder nach eigenen Angaben keine Einbußen hinnehmen müssen. „Frankreich läuft gut, auch die Schweiz läuft normal“, sagt Thomas Maier. In Österreich verzeichne man sogar Zuwächse. Durch die Hamsterkäufe, die auch bei den Fruchtsäften zu spüren gewesen seien, sei es jedoch beim Mehrweg-Leergut zu Engpässen gekommen. Die Beutelsbacher Fruchtsäfte reagierten darauf mit einer Auflage: Beliefert wurden mit neuer Ware nur noch jene Betriebe, die gleichzeitig auch entsprechendes Leergut zurückgaben.

Thomas Maier weiß, dass die Beutelsbacher Fruchtsäfte bislang sehr gut durch die Krise kommen. Um einen Beitrag für jene zu leisten, die in dieser Corona-Zeit mit die größte Last schultern und täglich Leben retten, spendet die Firma 800 Flaschen Pink-Grapefruit-Saft an das Rems-Murr-Klinikum in Winnenden. Der Wert liegt bei mehr als 1000 Euro.

„Wir platzen so langsam aus allen Nähten“

Unsere Zeitung wollte dann noch wissen, ob die Krise auch Auswirkungen auf die Expansionspläne der Firma an ihrem Stammsitz hat. Bekanntlich wollen die Beutelsbacher Fruchtsäfte auf dem Birkelareal in Endersbach seit Jahren erweitern. Gerät das Projekt nun ins Stocken? Die Antwort von Thomas Maier auf die Frage ist ein klares Nein. „Wir platzen so langsam aus allen Nähten. Wir sind in Verhandlungen mit der Stadt, es läuft weiter wie bisher.“