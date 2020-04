Weinstadt 30 Strohballen brennen bei Endersbach

Auf einem Feld oberhalb des neuen Friedhofs in Endersbach haben am Mittwochabend (15. April) gegen 19.15 Uhr 30 von 40 auf dem Feld gelagerten Strohballen gebrannt Die Feuerwehr Weinstadt (Gruppe Endersbach und Beutelsbach), so deren Pressesprecher Tim Maier, kam mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Feuerwehrleuten zum Löschen.

Dazu musste zunächst ein Landwirt die brennenden Ballen auseinanderziehen. Zudem musste per Pendelverkehr mit einem Wechselladerfahrzeug Wasser aus der Ortsmitte herantransportiert werden, pro Fahrt jeweils 9000 Liter. Auch die Polizei war vor Ort. Sie schließt Brandstiftung nicht aus.