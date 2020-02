Weinstadt Cannabis am Bahnhof verkauft?

Nun kommt es darauf an, was jener Mann aussagt, den die Staatsanwaltschaft als Käufer der Droge ansieht. Der aber konnte zur Verhandlung nicht geladen werden. Der Wohnungslose war laut Einwohnermeldeamt in der Obdachlosenunterkunft im Großheppacher Heuweg gemeldet, in der er aber nach Auskunft des Staatsanwalts nicht mehr lebt. Über eine Cousine, bei der er angeblich wohnen soll, konnte er ebenfalls nicht erreicht werden. So blieben Amtsrichterin Figen Basoglu-Waselzada nur die Aussagen eines Polizeibeamten und der Chatverlauf.

Was dort steht, reicht aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls aus, den 36-jährigen Thomas F. wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anzuklagen. Dieser soll dem damals in Beutelsbach lebenden Bastian Z. zwei Gramm Marihuana verkauft haben. Aufmerksam auf den 36-jährigen Angeklagten wurde die Polizei, weil gegen Bastian Z. ein Ermittlungsverfahren lief. In diesem Zusammenhang wurden auch seine Chats ausgewertet – und da stieß die Polizei auf den Angeklagten. „Ja, was brauchst du?“, soll Thomas F. über sein Handy an Bastian Z. geschrieben haben. Dass es sein Handy ist, dafür spricht zumindest die Existenz eines Mobilfunkvertrags bei der Deutschen Telekom. Antwort von Bastian Z.: „Zwei Gemü“. Später heißt es in dem Chat: „Wann soll ich bei dir sein?“ Und: „Das ist mein letztes Geld, das ich dir vorstrecke.“ Das Treffen sollte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft an jenem 23. März 2018 zwischen 18 und 19 Uhr stattfinden.