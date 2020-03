Weinstadt.

Wegen eines an Corona erkrankten Vaters dreier Schüler sind am Remstal-Gymnasium einzelne Klassen in Quarantäne geschickt worden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Schulleitung hat sich zu den Maßnahmen noch nicht geäußert.

Heute Nachmittag tagt der Krisenstab des Landratsamts. Im Mittelpunkt der Krisensitzung werden Empfehlungen an die Schule stehen.