Weinstadt Die Remstalkellerei im Umbruch

Sie haben sich „zu lange auf dem ehrwürdigen Trollinger mit Lemberger ausgeruht“, mit Literflaschen und ihrem „angestaubten Image“ hantiert, dem Trend zur schlanken 0,75-Dosis hinterhergetrödelt – Claus Mannschreck eiert nicht herum bei seiner Analyse vor der Generalversammlung am Freitag: „Wir haben es nicht geschafft, unseren eigenen Wein sexy genug zu machen, wir müssen dringend daran arbeiten.“

Zumal das Marktumfeld schwierig ist. Die deutschen Weinbaugebiete können maximal die Hälfte des Bedarfs im Bundesgebiet decken, insofern wären 55 Prozent „Auslandsanteil“ verträglich – allein, er liegt bei 60. Hinzu kam 2017 im Remstal der Wetterschock: Nach frühem Austrieb suchte Spätfrost die Weinberge heim – die Remstalkellerei erntete 45 Prozent weniger Trauben als im Vorjahr und hat „zwei Millionen Liter weniger im Keller“.

Folge: Die Mitglieder würden, was Ausschüttungen betrifft, wohl in die Röhre schauen – um die Wengerter dennoch zu bedienen, „müssen wir Rücklagen auflösen. Aber dafür sind sie ja da, damit man auch in schwierigen Zeiten Geld auszahlen kann.“

Der 2017er-Umsatz – zwei Prozent weniger als 2016 – ist so gesehen noch respektabel. „Wir liegen damit im Schnitt der anderen Württemberger Genossenschaften.“

Die Zukunftsaufgabe aber stellt sich glasklar: moderner werden; Neues wagen.

Der Umbruch ist schon in vollem Gange. Zug um Zug werden neue Etiketten eingeführt, die den Wein aus der Remstalkellerei tatsächlich sexyer umkleiden: attraktiver, frischer, stilvoller. Design allein reicht aber nicht – es bedarf auch neuer Produktlinien. Wie beides überzeugend zueinanderfinden kann, zeigen zwei Beispiele.

All die Köpfe und Seitentäler an der Rems, all die Hangkanten und Steillagen mit ihren je eigenen Böden und mikroklimatischen Bedingungen taugen als Revier für verschiedene Trauben. Die Remstalkellerei präsentiert diese Fülle in einer „Rebsorten-Linie“. Auf den Etiketten liefern vor schwarzem Hintergrund großzügig raumgreifende Buchstaben von A wie Acolon bis Z wie Zweigelt kraftvolle Farbakzente.

Das traditionelle Verkaufsmodell trägt nicht mehr

Radikal ist die „Weinhöfe-Linie“: Auf den Etiketten prangt das Gesicht eines Wengerters, der als Pate für diesen Wein steht, von Thomas Lenz für den Weißburgunder Kabinett trocken bis zu Christian Frank für den Pinot Meunier Rosé feinherb. Einzelne Mitglieder so kühn aus der „Anonymität der Genossenschaft“ zu holen, sei „in Württemberg einzigartig“, sagt Mannschreck. Die Kellerei will damit dem Klischee begegnen, das Genossenschaftsweine umwabert: „Alle kippen ihre Trauben rein, dann wird irgendwas abgefüllt.“

Das traditionelle Verkaufsmodell „50 Kilometer um den Kirchturm“ trage nicht mehr – „wir wollen in andere Märkte vorstoßen“: deutschlandweit, auch international. Deshalb tritt nach fünf geschäftsführerlosen Jahren zum 1. August mit Peter Jung wieder ein hauptamtlicher Frontmann an (wir berichteten).

Die Remstalkellerei „erfindet sich ein bisschen neu“, sagt Mannschreck, „so was kostet“ – aber bis die Maßnahmen greifen und Ertrag abwerfen, „das dauert“. Die Auszahlungen fallen derzeit nicht üppig aus. Der Chef weiß, dass manche knorrigen Wengerter deshalb „ein bisschen mürrisch“ sind; und ahnt, dass ihre Duldsamkeit nicht ewig währt. „Wir müssen jetzt liefern.“