Weinstadt Einkaufsstraße in Endersbach: Wechsel bei Geschäften

Aktueller Neuzugang in der Einkaufsstraße ist das Immobilienmaklerbüro von Remax. Es ist das Weinstädter Büro eines US-amerikanischen Franchiseunternehmens, das nach 18 Jahren in der Strümpfelbacher Straße 64 nun in jene Räume umgezogen ist, in denen die Krankenkasse AOK lange untergebracht war. Bei der Frage nach dem Umzugsgrund muss Berndt Weckerle, Leiter des vierköpfigen Remax-Teams, nicht lange überlegen: „Ganz klar die bessere Lage.“ Dazu kam, dass das alte Büro einfach zu groß gewesen sei. Berndt Weckerle erhofft sich vom neuen Standort mehr Laufkundschaft und will auch gleich den verkaufsoffenen Sonntag am 10. November nutzen, um auf sein Team aufmerksam zu machen. Der Umzug von Remax bleibt indes nicht die letzte Veränderung in diesem Jahr: Der Rosenkavalier (Strümpfelbacher Straße 6) und Juwelier Kötter (Strümpfelbacher Straße 17) werden noch in diesem Jahr schließen – was die Kunden bereits durch den begonnenen Ausverkauf gemerkt haben.

Neuer Laden soll Anfang Januar öffnen

Unsere Zeitung hat aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, dass in die Räume des Rosenkavaliers wieder ein Blumengeschäft kommen wird – und dass der neue Pächter wohl noch in diesem Jahr loslegen soll. Juwelier Kötter wird ebenfalls sein Geschäft in Endersbach aufgeben. Wer der neue Pächter ist, haben wir von Vermieter Bernd Mack erfahren. „Da kommt wieder ein Juwelier rein.“ Anfang 2020 soll das neue Geschäft öffnen.

Die Einkaufsstraße verlassen hat vor rund drei Wochen das Back- und Partyparadies Dolci Delizie, in dem unter anderem Zubehör für Partys und fürs Backen sowie Ballons verkauft werden. Inhaberin Maria Tigani hat das Ganze 2015 als Onlinegeschäft gestartet – und aufgrund des Erfolgs am 6. Februar 2016 einen Laden in der Strümpfelbacher Straße 28 aufgemacht. Dieser lag am Ende der Einkaufsstraße – und genau das war für Maria Tigani auch einer der Gründe für ihren Umzug in den Kalkofen. „Wir haben da keine Laufkundschaft gehabt.“