Weinstadt Eltern verärgert: Überfüllter Bus lässt Schüler stehen

Geschäftsführer: Blitzeis-Probleme lösten weitere Verzögerung aus

Nachdem bereits am ersten Betriebstag zu Schulbeginn die Kapazitätsprobleme auftraten, hat sich Fischle & Schlienz nach Angaben des Geschäftsführers sofort der Angelegenheit angenommen und die Ursachen analysiert. Dies sei jedoch für diesen Betriebstag aufgrund des Blitzeises und der generell auf allen Linien aufgetretenen Probleme nicht so schnell zu erledigen gewesen. Folge: Auch am zweiten Tag fuhr morgens nur ein Bus.

Ralf Steinmetz betont, dass er Melanie Mailänder die Hintergründe darlegte und mitteilte, dass sein Unternehmen von Donnerstag, 9. Januar, an einen weiteren Bus einsetzen werde. „Dennoch hat die Beschwerdeführerin sich darüber hinaus an den VVS und nun auch an Sie gewandt“, schreibt der Geschäftsführer unserer Zeitung. „Die Kapazitäten des Busses an den ersten beiden Tagen waren ausgeschöpft, und leider konnte die Tochter der Beschwerdeführerin nicht mehr einsteigen, was wir sehr bedauern.“ Die Behauptung, der gleiche Fahrer habe am nächsten Tag bewusst wieder Melanie Mailänders Tochter ausgeschlossen, ist laut Ralf Steinmetz nicht zutreffend, weil die Fahrer rollierend mit wechselnden Schichten eingesetzt würden. „Der am Donnerstag früher gefahrene Bus war der Verstärkerbus. Kurz danach kam der reguläre Linienbus, in den die Tochter ohne Kapazitätsprobleme hätte einsteigen können.“

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst"

Bei der Einführung neuer Linienkonzepte kommt es laut Steinmetz an den ersten Betriebstagen meist zu Problemen, bis sich die Verkehrsunternehmen, deren Fahrer und insbesondere die Fahrgäste auf die neuen Gegebenheiten eingestellt haben. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und stehen in ständigem und engem Kontakt mit den Aufgabenträgern und dem Verkehrsverbund, um in solchen Fällen schnell abgestimmt reagieren zu können. So auch auf der Linie 202, bei der seit Donnerstag ein zweiter Bus fährt und die Kapazitätsprobleme seitdem abgestellt sind.“

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei Melanie Mailänder ergab, dass am Freitag, Montag und Dienstag ihre Tochter problemlos mitfahren konnte. Das Busunternehmen hat also Wort gehalten.