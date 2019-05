Weinstadt-Endersbach Mit Cannabis den Markt erobern

„Wir haben viel geopfert“: Oskar Sarak hat mit seinen Mitstreitern bei Lexamed laut eigenem Bekunden eine große Menge Eigenkapital ins Unternehmen gesteckt – und gerade in den vergangenen sechs Monaten enorm Zeit investiert. Zuletzt nahm der Aufwand so zu, dass er seinen Job als angestellter Anwalt in einer internationalen Großkanzlei in diesem Jahr kündigte. „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt.“

Der Jurist will einen Marktanteil von zehn bis 15 Prozent abschöpfen

Als Geschäftsführer und Gesellschafter der im April 2017 von ihm gegründeten Firma Lexamed will der Wahl-Endersbacher auf dem deutschen Markt für Medizinal-Hanf mitmischen. Seit März 2017 ist es Ärzten in Deutschland erlaubt, Medizinal-Cannabisblüten oder Cannabisextrakt zu verschreiben, vor allem im Bereich der Schmerztherapie, aber auch bei psychischen Krankheiten. Bei Krankenkassen kann zudem eine Kostenübernahme beantragt werden. In Deutschland soll auch bald der Cannabisanbau möglich sein, allerdings wird die erste Ernte wohl erst 2020 eingefahren. Bis dahin muss importiert werden – und genau hier wittert Unternehmer Oskar Sarak seine Chance. Der 39-jährige Jurist rechnet mit Blick auf die Zahl seiner Wettbewerber, in Deutschland einen Marktanteil von zehn bis 15 Prozent abschöpfen zu können. „Das ist natürlich schon eine Hausnummer.“