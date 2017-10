Weinstadt-Endersbach Stromausfall in Endersbach

11.10 Uhr

Der Strom in Endersbach ist wieder da.

10.40 Uhr

"Wer hat die Stormrechnung in Endersbach wieder nicht bezahlt?" Mancher nimmt in der Weinstadt-Gruppe auf Facebook den Stromausfall in Endersbach mit Humor - aber gerade die Geschäftsleute leiden darunter. Betroffen ist laut dem Energiekonzern EnBW der Osten von Endersbach, unter anderem die Einkaufsstraße. Ein Sprecher des Unternehmens teilte uns gerade auf Anfrage mit, dass die Störung an diesem Montag seit 9.55 Uhr besteht. Es handelt sich demnach um eine Störung im Mittelspannungsnetz, die genaue Ursache ist noch unbekannt. Durch eine Umschaltung im Netz sollen die Kunden gegen circa 11 Uhr wieder Strom haben.