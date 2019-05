Weinstadt-Endersbach Tiny House: Ausstellung im ehemaligen Steinbruch

Ausstellung ist Teil der Remstal-Gartenschau

Als Tiny Houses gelten in der Regel jene Häuser, deren Wohnfläche zwischen 15 und 45 Quadratmetern liegt. Sind diese mobil, brauchen sie grundsätzlich eine Zulassung für den Straßenverkehr. In solchen Fällen werden die Minihäuser verkehrsrechtlich meist als Anhänger mit Sonderaufbau eingestuft. Verwendet werden zum Bau oft ökologische Baustoffe wie Holz sowie Schafwolle oder Seegras zum Dämmen.

Die Ausstellung ist Teil der interkommunalen Remstal-Gartenschau, die an diesem Wochenende beginnt. Eine Besichtigung der Minihäuser von außen ist jederzeit möglich. Von innen können die Minihäuser während der Remstal-Gartenschau jeweils am Mittwoch, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen und in den beiden Weinstädter Highlight-Wochen (5. bis 18. August) von 10 bis 18 Uhr betrachtet werden.

Der ehemalige Steinbruch befindet sich an der Birkelstraße 34, direkt beim neuen Biergarten.