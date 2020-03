Weinstadt-Endersbach Vogelfalle Tiny House: War der Kreis machtlos?

„Das Umweltschutzamt im Landratsamt war in diesem Fall nicht für die Genehmigung zuständig, sondern das Baurechtsamt der Stadt Weinstadt“, schreibt Sprecherin Leonie Ries. Auf telefonische Nachfrage stellte sie klar, dass das Amt nur Empfehlungen aussprechen konnte, an die sich die Stadt aber zu keinem Zeitpunkt halten müsse. Klaus-Dieter Meissner vom Naturschutzbund Weinstadt (Nabu), der durch sein hartnäckiges Bemühen den Fall ins Rollen brachte, sagte unserer Zeitung, dass nicht mal die vom Landratsamt empfohlene Vogelschutzfolie auf dem verspiegelten Tiny House angebracht worden sei. Meissner ärgert das: In dem Steinbruch leben unter anderem der besonders geschützte Gänsesäger und der streng geschützte Eisvogel.

Nur für die Zeit der Gartenschau

Die Darstellung des Landratsamts, dass die Kreisbehörde nur Empfehlungen aussprechen konnte, wirft indes weitere Fragen auf. Schließlich hatte der Weinstädter Pressesprecher Holger Niederberger Mitte Februar in einer Mail an unsere Zeitung geschrieben, dass die Tiny-House-Ausstellung im ehemaligen Steinbruch von vornherein als temporäres Element ausschließlich für die Zeit der Remstal-Gartenschau 2019 vorgesehen gewesen sei – und dann im nächsten Satz Folgendes mitgeteilt: „Dafür wurde vom Landratsamt eine befristete Ausnahme für diesen Zeitraum erteilt. Die angeführte Mail des Landratsamts haben die Verantwortlichen der Stadt sehr ernst genommen, was auch der kurzfristig anberaumte Termin mit allen Beteiligten, der eine für alle Seiten akzeptable Lösung zum Ziel hatte, belegt.“ Wie kann das Landratsamt auf der einen Seite sagen, dass es nicht zuständig sei und nur Empfehlungen aussprechen könne, wenn die Stadt Weinstadt auf der anderen Seite behauptet, von der Behörde für die Ausstellung eine befristete Ausnahmegenehmigung erhalten zu haben? War der Kreis wirklich machtlos?