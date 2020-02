Weinstadt-Endersbach Vogelfalle Tiny-House: Warnungen ignoriert?

Amt für Umweltschutz: Verbot wäre rechtlich möglich gewesen

Damit sind nach Einschätzung der Landratsamtsvertreterin Verbotstatbestände nach Paragraf 44 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes gegeben gewesen. „Damit an dieser Stelle eine Verspiegelung überhaupt genehmigungsfähig ist, müssen alle Minimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden“, heißt es in dem Schreiben. Das verspiegelte Tiny House blieb bekanntlich bis zum Ende der Gartenschausaison im Oktober 2019 im Steinbruch stehen – und genau das findet Klaus-Dieter Meissner vom Weinstädter Naturschutzbund (Nabu) unerträglich.

Der Nabu-Mann kämpfte im vergangenen Jahr vehement an verschiedenen Stellen gegen das verspiegelte Tiny House, was ihm nach eigener Darstellung in Weinstadt unter anderem persönliche Anfeindungen einbrachte. So sei er darauf hingewiesen worden, dass er als Naturschützer privat mit dem Flugzeug Fernreisen unternommen habe. Ziel, sagt Meissner, sei es gewesen, ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Was den Naturschützer besonders stört, ist das Argument der Gegenseite, dass in der Nähe eines verspiegelten Tiny Houses angeblich noch nie ein toter Vogel gefunden worden sei. Meissner weist darauf hin, dass dies nur selten bemerkt werde, da die verletzten oder gleich tödlich verwundeten Vögel von Mardern, Katzen oder Füchsen sehr schnell aufgefressen würden. Auch die Aussage von Herstellern und Anbietern solcher Häuser, dass Vögel nicht gegen Spiegel fliegen, sondern diese als Hindernisse wahrnehmen würden, bezeichnet Klaus-Dieter Meissner als Unsinn.