Weinstadt-Endersbach. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch brannte auf einem Gartengrundstück in Endersbach ein Wohnwagen lichterloh.

Der Brand wurde der Feuerwehr gegen 3 Uhr morgens gemeldet. Der Wohnwagen auf dem Gartengrundstück an der Remsstraße brannte da bereits lichterloh und konnte auch durch die Einsatzkräfte nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Er brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Weinstadt war mit zwei Löschfahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Zur Ursache für den Brand und den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Personen wurde keine verletzt.