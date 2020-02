Weinstadt Früherer Bürgermeister war Nazi: Wie geht Weinstadt damit um?

Stadt: „Lokaler Vertreter des diktatorischen NS-Regimes“

Geboren ist Georg Amann am 1. Dezember 1893. Er kam während der Weimarer Republik ins Amt des Schnaiter Bürgermeisters, als in Deutschland Demokratie herrschte. Und er blieb Bürgermeister, nachdem die Nazis 1933 an die Macht kamen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1944 war Georg Amann Rathauschef, seine Amtszeit endete also im vorletzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. In der offiziellen Pressemitteilung der Stadtverwaltung vom Freitag wird darauf verwiesen, dass Amann die Geschicke von Schnait insbesondere während der Zeit des Nationalsozialismus leitete. „Dies wirft die Frage auf, ob die Namensgebung der Georg-Amann-Quelle heute noch haltbar ist. Gleich nach der Machtergreifung Adolf Hitlers trat Amann in die NSDAP ein und fungierte fortan als lokaler Vertreter des diktatorischen NS-Regimes in Schnait“, heißt es in der Stellungnahme.

20 Jahre nach Amanns Tod benannte der Schnaiter Gemeinderat laut der Stadt die Fallenhauquelle bei Baach in Georg-Amann-Quelle um. Amann hatte die Quelle in seiner Amtszeit für die damals noch eigenständige Gemeinde Schnait angekauft. „Ist dieses ehrende Andenken angesichts der politischen Vergangenheit Amanns heute noch zu rechtfertigen?“, schreibt die Stadt und verweist auf ihre Infoveranstaltung am Dienstag, 3. März. Beginn ist um 18 Uhr im Beutelsbacher Stiftskeller (Stiftstraße 32). Kommen kann jeder, der möchte. Oberbürgermeister Michael Scharmann führt in den Abend ein – und der Weinstädter Stadtarchivar Dr. Bernd Breyvogel stellt dann Georg Amann auf der Grundlage aktueller Archivrecherchen vor. „Dabei steht Amanns Rolle im Nationalsozialismus im Mittelpunkt“, heißt es in der Stellungnahme. Auf Details geht die Stadt in ihrer offiziellen Einladung nicht ein, was der Weinstädter Pressesprecher Holger Niederberger damit begründet, dass dies die Aufgabe von Breyvogels Vortrag sein wird.