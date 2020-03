Weinstadt Früherer Bürgermeister war schon früh Antisemit

Weinstadt.

Der frühere Schnaiter Bürgermeister Georg Amann war bekennender Antisemit – und zwar schon vor der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933. Zu diesem Schluss kommt der Weinstädter Stadtarchivar Dr. Bernd Breyvogel nach Auswertung unzähliger Quellen . Amanns Antisemitismus offenbart sich unter anderem in einem Schreiben an das Standesamt Stuttgart vom 7. Februar 1931, mit dem er in Erfahrung bringen wollte, ob ein Versicherungsvertreter Jude ist. „Ein Herr Grelich aus Stuttgart, der äußeren Erscheinung nach rassenreiner Jude, will uns unter dem Vorbringen, dass sich die Internationale Unfall- und Schadensversicherungsgesellschaft in Händen italienischer Juden befinde, veranlassen, eine bei dieser Gesellschaft bestehende Unfallversicherung zu kündigen, um auf diese Weise mit uns ins Geschäft zu kommen. Um diese ganze Judengesellschaft zu entlarven und ihr schmutziges Geschäftsgebaren in gebührender Weise brandmarken zu können, ist für uns die Feststellung wichtig, ob dieser Herr Grelich tatsächlich Jude ist.“