Weinstadt-Großheppach Bauern verärgert über Obst-Diebstahl und Hundekot

Wer denkt, dass Hundekot auf Feldern von Landwirten und Obstbauern nur optisch stört, irrt. Ernst Häcker berichtet davon, dass es genug Wiesen gibt, die zur Produktion von Heu benutzt werden. Kommt mit Kot kontaminiertes Heu in den Magen von Kühen, können sich diese mit Parasiten infizieren. Auch Pferde, Schafe oder Ziegen sind dann gefährdet. Der Parasit kann bei den Tieren Fehlgeburten auslösen oder diese so schwächen, dass eine Notschlachtung nötig wird. Obstbauer Ernst Häcker versteht nicht, warum es immer noch so viele Hundebesitzer gibt, die ihr Tier ihr Geschäft einfach in der Natur verrichten lassen, ohne die Spuren nachher zu beseitigen. „Wir haben doch relativ viele von den Tütenspendern.“

„Außer dem strengen Geruch hat man nichts davon“

Was der Großheppacher auch nicht begreift, ist der Umstand, dass manche Zeitgenossen zwar die Tüten verwenden, diese dann aber auf der Wiese entsorgen. Das hält Häcker selbst dann nicht für gerechtfertigt, wenn der nächstgelegene Mülleimer überfüllt ist. Der Obstbauer findet: Es ist Hundebesitzern durchaus zuzumuten, den Beutel mit dem Kot länger mit sich herumzutragen und – sofern es nicht anders geht – auch erst zu Hause in den Müll zu werfen. In der Praxis erlebt es Ernst Häcker indes immer wieder, wie Hundebesitzer sich um ihre Verantwortung drücken. Beispielsweise habe ihm gegenüber eine Frau mal geleugnet, dass ihr Hund gerade sein Geschäft im Erdbeerfeld gemacht hat, obwohl es vor Häckers Augen geschah. Hin und wieder bekam er auch zu hören, dass das alles in Ordnung sei, weil dafür schließlich Hundesteuer gezahlt werde. Ernst Häcker hofft, hier mit Appellen an die Vernunft gegensteuern zu können. Denn Hundekot auf Wiesen sei nicht mal als Dünger zu gebrauchen. „Außer dem strengen Geruch hat man nichts davon.“