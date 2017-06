Weinstadt Herzinfarkt: Schneller sein, Leben retten

Die Mahnung des Vereinsvorsitzenden „Gemeinsam gegen den Herzinfarkt“ ist ebenso an Frauen gerichtet, die leichtfertig davon ausgingen, der Infarkt sei ein Männerproblem. Charlotte Rindler ist unter den Zuhörern in der Endersbacher Jahnhalle. Sie ist 66 Jahre alt und erst seit ein paar Tagen aus der Reha zurück. Sie kann den Appell des Mediziners doppelt und dreifach unterstreichen: Frauen dürfen bei unerklärlichen Schmerzen im Brustbereich einen Herzinfarkt nicht deswegen ausschließen, weil diese lebensbedrohliche Krankheit meistens mit Männern in Verbindung gebracht wird. Nach der Statistik erleiden zwar mehr Männer einen Infarkt, doch unter den Todesopfern sind mehr Frauen. „Frauen zeigen andere Symptome als Männer“, sagt der Kardiologe. Werden diese nicht richtig gedeutet, kommt Hilfe zu spät. Oftmals werden die Schmerzen im Rücken-, Schulter- und Brustbereich fälschlicherweise auf eine rheumatische Erkrankung zurückgeführt, und die Betroffene greift zur Salbe und zu einem Wärmepflaster.

Kardiologe Eul: „Die Zeit entscheidet über die Prognose“

„Die Zeit entscheidet über die Prognose“, ist ein weiterer Kernsatz des Oberarztes, der sich im Rems-Murr-Kreis mit Medizinerkollegen zusammengeschlossen hat, um die Bevölkerung ehrenamtlich über Herz-Kreislauferkrankungen zu informieren. Bei einem Verschluss eines Herzkranzgefäßes wird der Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Zellen sterben ab. Je länger die Blutzufuhr unterbrochen ist, umso mehr Herzmuskelgewebe geht verloren bis hin zum Tod. Die gute Nachricht: Vergeht zwischen Infarkt und der Behandlung im Herzkathederlabor weniger als 90 Minuten, bestehen gute Heilungschancen ohne Folgeschäden.

Video: Die Deutsche Herzstiftung erklärt welche Wiederbelebungsmaßnahmen im Ernstfall ergriffen werden müssen.

Nach mehreren Schmerzattacken ins Krankenhaus

Was dies betrifft, hat Charlotte Rindler mehr als Glück gehabt. Am 11. Mai hat Oberarzt Eul bei ihr den Herzinfarkt diagnostiziert und einen lebensrettenden Stent eingesetzt. Die Weinstädterin kam nicht aus freien Stücken ins Winnender Klinikum – und auch nicht mit dem Rettungsdienst. Ihr Mann habe sie besorgt gedrängt, als sie wieder eine Schmerzattacke hatte, sich doch endlich untersuchen zu lassen. Sie gab nach, er fuhr sie zur Notaufnahme. „Als klar war, was mit mir los ist, haben sie gestaunt. Kommt zu Fuß reinmarschiert mit einem Infarkt.“ Heute kann sie darüber lachen. Ihre Erleichterung nach der Genesung ist ihr anzusehen. Obwohl, abgehakt ist der Infarkt nicht. Im Juli bekommt sie einen weiteren Stent eingesetzt. Außerdem hat sie mit Unterstützung der Reha-Klinik („dort haben sie mich super eingestellt“) neuen Schwung in ihr Leben gebracht. Täglich ist sie eine halbe Stunde auf dem Laufband und von September an macht sie in einer Herzsportgruppe mit (siehe Info).

Schmerzen kamen in Schüben

Selbstkritisch sagt sie: „Ich hab’s verdattelt.“ Die Rentnerin meint damit, dass sie neue Symptome auf eine Krankheit zurückgeführt hat, die sie bereits seit 30 Jahren hat. „Ich leide unter einem chronischen Schmerzsyndrom“, berichtet sie. In Schüben kommen diese Schmerzen, für die es keine offensichtlichen Ursachen gibt. „Eine Störung des Schmerzgedächtnisses“, kennt sie als eine Erklärung. Die Pein ist mal mehr, mal weniger schlimm. Auf einer Skala von eins bis zehn kommt die übelste Attacke auf eine Acht, wie sie sagt. Als ihr Mann erstmals auf die Idee kam, es könne auch ein Infarkt sein, sei ihre Reaktion gewesen, „das kann doch gar nicht sein“. Nun weiß sie es besser, dass Schmerzen zeitgleich zwei Ursachen haben können - oder wie sie es sagt: „Ich habe gelernt, dass man Läuse und Flöhe gleichzeitig haben kann.“

Der Defi „spricht“ und erläutert jeden Handgriff

Ein weiteres Anliegen der Informationsveranstaltung ist, dem vorwiegend älteren Publikum die Funktionsweise eines Defibrillators (Defi) vorzuführen. Helfer des Deutschen Roten Kreuzes der Ortsgruppe Weinstadt haben dazu verschiedene Exemplare mit in die Jahnhalle gebracht. Die Boxen, die bei einem Herz-Kreislaufstillstand Leben retten können, sind mit Elektronik gespickt. Der Defi „spricht“ und erläutert jeden Handgriff. Ältere Menschen, die mit Elektronik wenig Umgang haben, stellen nach einer praktischen Übung fest: Es ist gut, ein solches Gerät mal in aller Ruhe in der Hand gehabt zu haben, bevor man im Ernstfall minutenschnell damit umgehen muss. Der Verein „Gemeinsam gegen den Herzinfarkt“ und das DRK Rems-Murr werden weitere Gelegenheiten bieten, den Defi kennenzulernen.