Weinstadt-Endersbach Neues Kinderhaus für Endersbach

Wenn es in Weinstadt an einem mangelt, dann sind es neue Wohnungen. Erst jüngst warf eine Eigentümerin eines Stückles im innerörtlichen Kleingartengebiet „In den Ländern“ der Stadt vor, es mit der Schaffung von neuem Wohnraum nicht wirklich ernst zu meinen – und den Leuten für potenzielles Bauland zu schlechte Preise zu bieten .

Baubürgermeister Thomas Deißler stellte nun im Gemeinderat klar, wie er das Problem lösen will – nämlich sehr wohl dadurch, dass Baulücken innerhalb der Ortsteile genutzt werden. Geschehen soll dies nun im Endersbacher Wohngebiet Halde IV, direkt neben dem jetzigen Kinderhaus Halde IV.

Dort sollen in einem dreigeschossigen Gebäude ausschließlich bezahlbare Wohnungen entstehen, mit einem auf Mietwohnungsbau spezialisierten Bauträger, inklusive Einzimmerwohnungen – denn laut Deißler sind selbst Zweizimmerwohnungen für Senioren oft schon zu teuer.

Im Erdgeschoss wird es zudem ein weiteres Kinderhaus mit vier Gruppen geben, schließlich werden durch das benachbarte neue Baugebiet Halde V auch mehr Kinder in der Nachbarschaft aufwachsen. Mancher im Gemeinderat fragte sich freilich, ob der Entwurf der Verwaltung nicht zu klein ausfällt.

Witzlinger: „Der Bedarf für ein weiteres Stockwerk ist absehbar“

Baubürgermeister Deißler hat sich nämlich hauptsächlich deshalb für ein nicht ganz so großes Gebäude ausgesprochen, weil er hofft, damit in der Anwohnerschaft nicht zu viel Protest auszulösen. Aus Sicht vieler in der CDU-Fraktion wäre es indes besser, ein größeres Gebäude zu bauen, um mehr Platz für die Kita und mehr Platz für Wohnungen zu haben.

„Wir werden mehr, als wir gedacht haben“, betonte Fraktionschef Ulrich Witzlinger und verwies auf die Prognosen, die neuerdings von einem Bevölkerungswachstum bis 2035 ausgehen. Dazu werden nach seiner Einschätzung die Anforderungen an Kitas weiter steigen – und damit werde auch mehr Platz nötig.

„Der Bedarf für ein weiteres Stockwerk ist absehbar.“ Witzlinger redete sich hörbar in Rage und appellierte an die Adresse der Anwohner, dass jene, die neben einer Gemeinbedarfsfläche bauen, nicht erwarten können, dass diese für immer eine Blumenwiese bleibt. „Ihr wohnt in einer Stadt – und da habt ihr eine Verpflichtung.“ Die Fläche brauche die Stadt – und zwar „für unsere Kinder“.

Rückenwind von den anderen Fraktionen

Baubürgermeister Thomas Deißler hielt dagegen und erinnerte an die höheren Brandschutzauflagen, die bei einer zweigeschossigen Kita anfallen. Wer mehr als die jetzt vorgesehenen vier Kita-Gruppen will, der muss aus seiner Sicht auch daran denken, dass für jede Gruppe ein bestimmter Platz an Außenfläche nötig ist.

Wer zudem mehr Wohnungen wolle, müsse auch das Erschließungskonzept überdenken – denn dann sind natürlich auch mehr Parkplätze nötig. OB Michael Scharmann stellte zudem klar, dass eine zweigeschossige Kita im Betrieb immer teurer sei.

Rückenwind erhielt die Verwaltung von den anderen Fraktionen. Hans Randler (SPD) zeigte sich erfreut, dass ihre alte Forderung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nun endlich erfüllt wird, nachdem der vorherige OB Jürgen Oswald das Thema in seinen letzten Amtsjahren nicht mehr anpackte.

GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger findet es gut, dass die Stadt von sich aus auf die Anwohner zugeht und deren Interessen berücksichtigt. Auch gefällt ihm, dass die Stadt zügig plant. Letztlich votierten 15 Stadträte für die Marschroute der Weinstädter Verwaltung – und nur acht dagegen.

