Weinstadt Puppe ohne Kopf löste Großeinsatz aus

Entdeckt worden war die laut Polizei einem Menschen täuschend ähnlich sehende Puppe von zwei jungen Leuten in einem Schacht nahe der Rems in Verlängerung der Brückenstraße in Richtung des Endersbacher Wohngebiets Trappeler. Die beiden jungen Leute haben daraufhin die Polizei informiert. Und in der Annahme, dass ein Verbrechen passiert sein könnte, wurden auch die Feuerwehr und die Kripo alarmiert.

Es dauerte einige Zeit, bis feststand, dass es sich bei der vermeintlichen Leiche um eine Puppe handelt und Entwarnung gegeben werden konnte. "Da hat sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt", hieß es anschließend von der Polizei, die die Öffentlichkeit zunächst nicht informiert hatte, weil im Falle eines Verbrechens die Gefahr bestanden hätte, dass Spuren verwischt werden.