Weinstadt Rattenplage im Wohngebiet?

Falls in einem Wohngebiet Ratten gesichtet werden, sollen sich die Bürger bei der Stadt melden. „Es herrscht eine Meldepflicht“, teilt die Pressestelle mit. Wenn auf einem Grundstück Rattenbefall festgestellt wird, sei die Stadtentwässerung Weinstadt unter ) 0 71 51/69 31 20 zu informieren. „Im Anschluss werden die Schächte in der betroffenen Gegend kontrolliert und mit Gift bestückt. Falls sich Ratten auf den Grundstücken aufhalten, ist ein Schädlingsbekämpfer zu kontaktieren, welcher gegebenenfalls Köderboxen aufstellt.“

Der Einsatz dieser Boxen sollte indes aus Sicht von Bruno Lorinser, dem Vorsitzenden des Naturschutzbunds Waiblingen (Nabu), so weit wie möglich vermieden werden. „Gift in der Umwelt ist immer schlecht.“ Wenn eine Ratte in einer Köderbox Gift zu sich genommen hat, führt dieses dazu, dass keine Blutgerinnung mehr stattfindet – und das Tier nach ein paar Tagen stirbt. Wenn nun allerdings ein Fuchs oder ein Marder die Ratte vor deren Tod frisst, gelangt das Gift auch in seinen Körper. Dies, sagt Bruno Lorinser, führe zwar nicht zum Tod des Fuchses oder des Dachses, aber dennoch sei es eine Belastung.

Besser ist es aus Sicht des Waiblinger Nabu-Vorsitzenden daher, erst gar nicht die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Ratten an bestimmten Orten besonders stark vermehren können. Viel geholfen wäre nach seinem Dafürhalten schon, wenn nicht so viele Menschen Lebensmittel ins Klo oder in den Abfluss ihres Spülbeckens kippen würden. Auch offene Mülleimer seien ein Problem, da die Tiere so ohne Probleme an Nahrung gelangen könnten. Wer denke, dass es bei ihm in der Gegend keine Ratten gebe, liege zudem falsch. Tagsüber seien die Tiere schließlich verborgen, da sie sich in Höhlen eingraben würden. „Nachts kommen sie aber raus.“

Waiblinger Nabu-Vorsitzender: Der Mensch begünstigt die Verbreitung

Wer einen durchwühlten Mülleimer findet, sollte nicht gleich an randalierende Jugendliche denken, sondern sich fragen, ob es nicht ein Tier war – sei es nun ein Waschbär, ein Fuchs oder eben eine Ratte. Der Einsatz von Gift beseitigt nach Einschätzung des Waiblinger Nabu-Vorsitzenden Bruno Lorinser jedenfalls nicht die Ursachen, die zu einer Vermehrung der Ratten führen. „Unsere Lebensweise ist es, die die Ratten begünstigt.“