Weinstadt Schnait bald ohne Bankfiliale

Weinstädter Oberbürgermeister interveniert beim Vorstand

Der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann bedauert auf Nachfrage die Filialschließung und ist unzufrieden mit der starken Ausdünnung des Filialnetzes, von der auch der Ortsteil Strümpfelbach betroffen ist. Hier bleibt allerdings im Gegensatz zu Schnait eine SB-Filiale mit Bankautomat bestehen. Scharmann jedenfalls hat sich nach Darstellung von Pressesprecher Holger Niederberger in Gesprächen mit den zuständigen Personen im Vorstand dafür eingesetzt, zumindest eine SB-Filiale in Schnait – möglicherweise gemeinsam mit der Kreissparkasse – bestehen zu lassen, damit Bankkunden einen Kontoauszugsdrucker vor Ort nutzen und Bargeld abheben können. Aufgrund der Nutzeranalyse, die von Seiten der Volksbank nur wenige Kunden pro Tag ergab, ist die Entscheidung für Scharmann zwar nachvollziehbar, dennoch wäre aus seiner Sicht grundsätzlich eine flächendeckende Versorgung dringend notwendig.

Zehn Filialen in Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis sind betroffen

Matthias Layher, Sprecher der Volksbank Stuttgart, nahm ebenfalls Stellung. Die Veränderungen bei den Filialen beginnen nach seinen Angaben grundsätzlich am 9. Dezember, was die Gesamtheit der veränderten Öffnungszeiten im Geschäftsgebiet angeht. Die Umwandlung respektive Schließung der zehn Filialen in Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis findet aber erst im Februar 2020 statt. Konkret ist Schnait laut Layher am 14. Februar 2020 letztmalig mit Personal besetzt. Die betroffenen Filialkunden seien postalisch informiert worden, zusätzlich hingen Hinweise in der Filiale aus. „Der Übergangszeitraum soll einerseits eine Umgewöhnung auf benachbarte Standorte ermöglichen, andererseits arbeiten wir auch an Konzepten für eine alternative Bargeldversorgung für 2020.“

Durch Lösungen wie aufeinander abgestimmte Öffnungszeiten kann die Volksbank laut Layher auch wenig frequentierte Standorte erhalten, aber dies gelinge leider, wie in Schnait, nicht überall. Selbstverständlich seien an den betroffenen Standorten Gespräche mit Interessenvertretern geführt worden, auch mit OB Scharmann. „Letztendlich verändern Gespräche und gegenseitiges Verständnis aber keine wirtschaftlichen Notwendigkeiten, sie schaffen vor allem Transparenz über die Fakten. Auch über Alternativen, beispielsweise können Kontoauszüge umweltfreundlich digital zugestellt und archiviert werden. Dies gelingt bei Bargeld natürlich nicht, aber Bargeld kann nahezu überall durch Kartenzahlung ersetzt werden.“