Weinstadt-Schnait Fast tausend Unterschriften für Bargeldautomat

"Nach der Fusion hat man uns versprochen, dass die Filialen bleiben"

Das Stadtoberhaupt hat nach Angaben des Schnaiter Unternehmers Walter Schiller selbst auf der Liste unterschrieben. Zusammen mit dem Schnaiter Transport- und Brennstoffunternehmer Karl Mangold hat er am Donnerstagvormittag die gesammelten Unterschriften an Michael Scharmann übergeben. Der sagte bei dem Termin weitere Unterstützung zu. „Die Stadt will jetzt einen Termin mit den Banken vereinbaren“, sagt Walter Schiller. Er ist selbst Kunde bei der Volksbank Stuttgart und erinnerte sich noch daran, welche Zusagen es gab, als sich 2016 die Volksbank Stuttgart mit der VR-Bank Weinstadt zusammenschloss. „Nach der Fusion hat man uns versprochen, dass die Filialen bleiben.“ Nun wird der Schnaiter Standort der Volksbank Stuttgart doch geschlossen, weil dort nach Angaben des Pressesprechers die Zahlen nicht mehr stimmen und zu wenig Kunden die Filiale samt dem Geldautomaten nutzen.

Der Volksbank-Sprecher brachte Mitte Dezember indes eine Alternativlösung ins Spiel: eine mobile Filiale, die zu bestimmten Zeiten vor Ort ist und in der Volksbankkunden weiter Geld abheben können. Er sprach damals davon, dass nun solche Alternativkonzepte geprüft würden. Auf Nachfrage teilte uns die Volksbank Stuttgart am Donnerstag mit, dass der Vorstand der Bank zum jetzigen Zeitpunkt nichts Neues zu der Idee der mobilen Filiale sagen könne. Gleiches gelte für die Anregung der Bürger, dass die Volksbank mit der Sparkasse in Schnait einen gemeinsamen Geldautomaten betreibt und sich dafür die Kosten teilt. Auch hierzu gibt es keine Stellungnahme. Dabei sind solche Kooperationen in anderen Bundesländern bereits an einigen Standorten umgesetzt worden.