Weinstadt-Schnait Personalmangel: Pflegeheim macht dicht

Weinstadt-Schnait.

Nach 47 Jahren wird das Schnaiter Pflegeheim in der Lessingstraße seinen Betrieb einstellen. „Die angespannte Arbeitsmarktsituation bei der Suche nach Pflegekräften habe diesen Schritt unumgänglich gemacht“, heißt es in einer Mitteilung des Landhauses Sonnenhalde. Auch die verzögerte Genehmigung zum befristeten Weiterbetrieb wegen der Anforderungen der Landesheimbauverordnung habe eine Rolle gespielt. Heimleiter Andreas Fischer und Geschäftsführerin Ulrike Fischer lassen sich in ihrer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitieren: „Es ist eine unglaublich schwere Entscheidung für uns.“ Wie konnte es so weit kommen – und was heißt das für die Bewohner?