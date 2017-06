Weinstadt Schule als Staat am Remstal-Gymnasium

Video: Remstalistan, das Projekt "Schule als Staat" vom Remstalgymnasium Weinstadt.

Präsidentin Lena Baumann lacht vom 50er-Schein, Kanzler Nicolas Luckert vom 20er, Minister Carl Pfeiffer vom Zehner und Minister Paul Bauer vom Fünfer: Wer in Remstalistan etwas kaufen will, braucht spezielles Geld. Rechnungen werden hier mit Remstalis beglichen, zehn davon entsprechen einem Euro. Die Scheine gibt es bei der Staatsbank – und jeden Tag soll es neues Geld geben. Die Mitarbeiter können sogar nachvollziehen, ob die Bürger auch brav ihre Steuern gezahlt haben. „Eine Schüler hat dafür eine Software entwickelt“, sagt Marie Wiedenmann, die mit Magnus Bischoff die Staatsbank leitet. Zugleich werden hier auch Visa erteilt. Kinder unter sechs Jahren erhalten freien Zugang zum Staat, alle anderen müssen zahlen. Wie viele Remstalis im Umlauf sind, will Marie nicht verraten. Staatsgeheimnis sozusagen. Die eigene Währung ist indes nur ein kleiner Baustein des Projekts „Schule als Staat“, das am Mittwochmorgen am Remstal-Gymnasium gestartet ist – und bei dem vier Tage lang die ganze Schule mitmacht.

Rektor: „In Remstalistan bin ich einfacher Bürger“

Monatelang hat dafür ein Team aus rund 60 Schülern mit Hilfe von Lehrern alles vorbereitet und sehr viel Zeit investiert. Der fiktive Staat Remstalistan braucht schließlich neben einer Währung auch eine Verfassung, eine Verwaltung, Firmen, Ordnungshüter und nicht zuletzt ein Parlament samt Regierung. Gewählt wurde Letztere bereits vor rund zweieinhalb Monaten. Offizielle Machtübergabe ist nun an diesem Mittwochmorgen, als Schulleiter Matthias Wenzke auf dem Pausenhof im Beisein Hunderter Schüler Präsidentin Lena Baumann einen riesigen Schlüssel überreicht. „In Remstalistan bin ich einfacher Bürger“, sagt der Rektor. Für ihn ist dieses Projekt eine große Chance, dass die Schüler die Bedeutung von Politik, öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft besser begreifen. Und nebenbei erhofft sich Matthias Wenzke davon eine Stärkung der Schulgemeinschaft. „Da liegt ein großer Lerneffekt für euch.“

Für jeden was dabei

Wer so durchs Schulgebäude streift, kann in Remstalistan einiges entdecken. In der Gamestation können sich Computerspielfreunde austoben, im Casino sind Glücksspiele wie Roulette möglich und bei „Darts’n Grill“ können die Besucher in einem mit Fußballtrikots geschmückten Raum ein englisches Frühstück genießen, italienische Happen probieren oder gegeneinander im Dart antreten.

Werbung für DKMS: Möglichkeit, Organspendeausweis auszufüllen

Mathis Ludwig und Louisa Gaupp stehen derweil neben der Haupteingangstür des Remstal-Gymnasiums und werben dafür, sich am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, registrieren zu lassen. Sie haben extra Wattestäbchen für Speichelproben organisiert, als Spender kommen prinzipiell alle zwischen 17 und 55 Jahren in Betracht, außer bei bestimmten Erkrankungen oder einem zu niedrigen oder zu hohen Körpergewicht. Mathis und Louisa wollen ihre Mitschüler auch dazu bewegen, einen Organspendeausweis auszufüllen. „Das geht schon ab 16“, sagt Mathis.

Draußen wird ein Teich gebaut

Draußen graben die Lehrer Wenke Lindner und Heiko Herzig mit Schülern einen neuen Schulteich aus – und das Loch ist schon ziemlich tief. Ihr Chef, Lehrerkollege Stefan Weber, hat vor einiger Zeit schon etwas Vorarbeit geleistet. Trotzdem ist noch viel zu tun. „Vielleicht können wir noch ein paar Arbeitskräfte erhalten“, sagt Wenke Lindner – und erhält prompt Hilfe von Staatsbankmitarbeiter Julius Holzer, der zufällig danebensteht. „Falls Sie Arbeitskräfte brauchen: Wir haben eine Arbeitslosigkeit von 60 Prozent.“