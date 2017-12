Weinstadt/Waiblingen/Leutenbach Mehrere Unfälle beim Fahrstreifenwechsel

Waiblingen.

Auf der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart wollte am Mittwoch (13.12) gegen 6.30 Uhr ein 56-jähriger Ford-Lenker an der Zusammenführung B 14/B 29 vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah der Mann den dort fahrenden Sattelzug eines 53-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam. 4 000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Leutenbach.

Ein 56-jähriger Audi-Lenker, der am Mittwoch (13.12) den linken Fahrstreifen der B 14 in Fahrtrichtung Backnang befuhr, wollte gegen 17.40 Uhr kurz vor der Ausfahrt Leutenbach-Nellmersbach auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen dort fahrenden 74-jährigen JEEP-Lenker. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 5000 Euro beziffert.